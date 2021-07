Μίντλετον: Γι' αυτό είναι ο κορυφαίος clutch παίκτης των playoffs! (pic & vid)

Ο Κρις Μίντλετον έχει κάνει ρεκόρ 25ετίας σε καλάθια ισοφάρισης ή... προσπέρασης στα playoffs σε 4η περίοδο ή παράταση.

Εντυπωσιακά πράγματα κάνει ο Κρις Μίντλετον στα φετινά playoffs, όντας κομβικός σε πολλά κρίσιμα ματς της πορείες των Μπακς μέχρι τους τελικούς του ΝΒΑ.

Μάλιστα ο Κρις έχει δείξει να χαρακτήρα σε στιγμές που διακυβεύονται πολλά. Στην postseason που διανύουμε είναι clutch (το τι κάνει ένας παίκτης σε τέταρτη περίοδο ή παράταση με τη διαφορά στους 5 πόντους ή λιγότερους) και μάλιστα μετρά 15 καλάθια... προσπέρασης ή ισοφάρισης στην τέταρτη περίοδο ή την παράταση.

Με αυτόν τον τρόπο έχει ισοφαρίσει την κορυφαία επιδοση της 25ετίας (ο ΛεΜπρόν είχε 15 τέτοια καλάθια στα playoffs του 2007) και θα έχει σίγουρα άλλες δύο ευκαιρίες (μπορεί και τρεις αν η σειρά πάει σε Game 7) για να φτάσει στην κορυφή της λίστας.

Σίγουρα ο Κρις διανύει την κορυφαία σεζόν της καριέρας του στην postseason και φυσικά την πιο ώριμη, αφού μετά τα... στραπάτσα των προηγούμενων ετών, έχει μάθει να παίρνει σωστές αποφάσεις στα κρίσιμα σημεία ενός παιχνιδιού.

