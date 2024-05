Γιάννης: «Δεν μπορώ να τρέξω, δεν ξέρω πότε θα επιστρέψω»

Ο Ντοκ Ρίβερς μίλησε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά τον αποκλεισμό από τους Πέισερς, ενώ ο Greek Freak τοποθετήθηκε για τον τραυματισμό του.

Οι Μπακς αποκλείστηκαν στον πρώτο γύρο των play off, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μην είναι σε θέση να παίξει σε κανένα ματς της σειράς με τους Πέισερς λόγω τραυματισμού.

«Δεν ήμουν κοντά στο να σβήσω τα... κουτάκια της επιστροφής μου, αλλά πίεσα τον εαυτό μου να βρεθώ σε ένα μέρος που δεν θα έσβηνα τα... κουτάκια, απλά να βγω εκεί έξω και να βοηθήσω. Δεν ήταν ασφαλές να παίξω γιατί δεν μπορούσα να τρέξω. Μπορούσα να τρέξω στο 30-40%. Και τώρα δεν μπορώ να τρέξω (full speed). Ίσως πρέπει να περιμένω λίγες μέρες, εβδομάδες, μήνες. Δεν ξέρω πόσο. Δεν ξέρω πόσο θα μου πάρει να επιστρέψω», ήταν τα λόγια του Έλληνα σταρ. Επίσης πρόσθεσε πως στο Game 4 μπόρεσε να κάνει για πρώτη φορά απλά τζόκινγκ, όχι να τρέξει.

Ο Ντοκ Ρίβερς από την πλευρά του μίλησε για τον Greek Freak και τόνισε πως έκανε τα πάντα για να παίξει. «Ήταν πολύ κοντά. Δεν ξέρω αν θα έπαιζε σε ένα Game 7, δεν ξέρω, ωστόσο θα κρινόταν την τελευταία στιγμή. Δεν ξέρω και αν ο Λίλαρντ έπρεπε να παίξει χθες βράδυ. Μου αρέσει που πήρε το... πράσινο φως, αφού δεν γινόταν να τραυματιστεί πιο σοβαρά. Βρήκε ρυθμό προς το τέλος του ματς. Λατρεύω τον τρόπο σκέψης αυτών των δύο παιδιών. Ο Γιάννης έκανε τα πάντα για να παίξει, δεν έχετε ιδέα πόσο δούλεψε για να γυρίσει στο παρκέ. Οι συμπαίκτες του ήταν εδώ και τα είδαν όλα»

Ultimately, he said that he couldn't check the necessary boxes to get cleared to get on the floor.



Antetokounmpo: pic.twitter.com/0fKOeWvAWS