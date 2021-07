Ο Τάκερ παρομοίασε τον Γιάννη με τη γρηγορότερη ράτσα σκύλου στον κόσμο! (vid)

Τις προηγούμενες ημέρες ο Πι Τζέι Τάκερ χαρακτήρισε τους συμπαίκτες του ως... σκυλιά και όταν του ζητήθηκε να γίνει πιο συγκεκριμένος για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον έβαλε στην εξίσωση με τη γρηγορότερη ράτσα στον κόσμο!

Οι Μπακς έχουν μπροστά τους το Game 4 της σειράς με τους Σανς που θα διεξαχθεί τα ξημερώματα της Πέμπτης στο Μιλγουόκι (15/7, 4π.μ, Cosmote Sport 4 και Live από το Gazzetta) με στόχο την ισοφάριση και ο Πι Τζέι Τάκερ κλήθηκε να γίνει πιο... σαφής όσον αφορά μια παλαιότερη τοποθέτησή του.

Ο Τάκερ, λοιπόν είχε χαρακτηρίσει τους συμπαίκτες του ως σκυλιά. Όταν του ζήτησαν να αναφερθεί πιο συγκεκριμένα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον χαρακτήρισε ως Γκρεϊχάουντ! Πρόκειται για τη γρηγορότερη ράτσα σκύλων στον κόσμο που συμμετέχει στις κυνοδρομίες και μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα μέχρι 72 χιλιόμετρα την ώρα λόγω της δομής του σώματός τους!

Στη συνέχεια, ανέφερε: «Αυτός ο τύπος μπορεί να κάνει τρεις ντρίμπλες, να φτάσει από τη μια πλευρά του γηπέδου στην άλλη και να καρφώσει. Τον έχω δει να το κάνει και αναρωτιόμουν: Τρεις ντρίμπλες; Είναι τρελό! Στα τελευταία παιχνίδια έχει αποδείξει ότι παίζει σκληρά και με ένταση, ότι είναι συγκεντρωμένος και κυρίαρχος. Είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες όμως συνεχίζει να βελτιώνεται»!

