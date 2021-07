Αντετοκούνμπο: Eίναι Freak και το δείχνει στους Τελικούς! (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παίρνει μέρος στους πρώτους Τελικούς της καριέρας του και αποδεικνύει γιατί είναι Freak.

Ο Πόρτις, μετά το τέλος του Game 3, έκανε ένα σχόλιο για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και ήταν χαρακτηριστικό. Σχολίασε ότι όποιος τον ονόμασε «Greek Freak», δεν θα μπορούσε να βρει πιο ταιριαστό παρατσούκλι.

Και δεν έχει άδικο. Ο Έλληνας σταρ παίρνει μέρος στους πρώτους Τελικούς της καριέρας του, ξεπερνώντας σε χρόνο ρεκόρ ένα σοβαρό σοκ του τραυματισμού του και κάνοντας μυθικά παιχνίδια.

Μπορεί ο ίδιος να δήλωσε πως δεν είναι ο Τζόρνταν, αλλά τον θυμίσει πολύ έντονα. Στα τρία πρώτα παιχνίδια μετρά τρία double double και δύο συνεχόμενα παιχνίδια με πάνω από 40 πόντους.

Σε αυτά βρέθηκε σε ρεκόρ μαζί με τον Σακίλ Ο' Νιλ, με την 20 άρα που είχε στην τρίτη περίοδο του Game 2 βρέθηκε μαζί με Κόμπι και ΛεΜπρον, ενώ οι 40άρες του του έδωσαν και νέα παρέα.

Αυτοί που έχουν καταφέρει να έχουν 30 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ μέχρι την τρίτη περίοδο είναι οι Τζόρνταν, ΛεΜπρον, Ντουράντ και φυσικά ο Γιάννης.

Ενώ δύο σερί 40άρες είχαμε να δούμε από τον «Βασιλιά» και τις επιδόσεις του στο Game 5 και 6 το 2016.

Ο Αντετοκούνμπο είναι εδώ να γράψει ιστορία και τα υπόλοιπα τα βλέπουμε στο παρκέ.

🔥 Giannis TAKES OVER in Game 3! 🔥 41 PTS 13 REB 14-23 FGM 13-17 FTM @Giannis_An34 joins @SHAQ as the only players in #NBAFinals history with back-to-back 40+ point, 10+ rebound games, as the Bucks win Game 3! #ThatsGame Game 4: Wed, 9 PM ET, ABC pic.twitter.com/lIazIIZbAo

Following Giannis Antetokounmpo's 42 PTS in Game 2 and 41 PTS in Game 3, we look back at the last player to score 40+ PTS in back-to-back NBA Finals games.. LeBron James in 2016! #NBAVault



LeBron: 41 PTS in Games 5 & 6 pic.twitter.com/EIpj4lLJA8