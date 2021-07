Αντετοκούνμπο: Μετά τον Σακίλ μόνο ο Γιάννης αυτές τις επιδόσεις σε τελικούς! (pic)

Τα κατορθώματα του Γιάννη Αντετοκούνμπο δεν έχουν... τελειωμό στο ΝΒΑ, ακόμα και στους τελικούς κόντρα στους Σανς.

Ο «back to back» MVP τις σεζόν 2018-19 και 2019-20, κατάφερε να «γράψει» και πάλι ιστορία στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Και μάλιστα στην πρώτη του, κιόλας, συμμετοχή στους τελικούς του καλύτερου πρωταθλήματος στον πλανήτη!

Όχι μόνο κατάφερε να κρατήσει «ζωντανούς» τους Μπακς στη διεκδίκηση του τίτλου μετά το αρχικό 2-0 των Σανς στην Αριζόνα, αλλά φρόντισε να φτάσει και σ' ένα σπουδαίο, όσο και σπάνιο, ατομικό επίτευγμα! Συγκεκριμένα στο Game 3 των NBA Finals έγινε ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που είχε δύο σερί ματς σε τελικούς με τουλάχιστον 40 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Ποιος ήταν ο μοναδικός που το είχε καταφέρει, αλλά πλέον δεν θα αποτελεί και αποκλειστικότητά του; Ο Σακίλ Ο ' Νιλ!

Υπενθυμιζουμε ότι ο Γιάννης είχε 41 πόντους και 13 ριμπάουντ στον 3ο τελικό της σειράς, ενώ στο 2ο ματς που είχε διεξαχθεί στο Φοίνιξ είχε μετρήσει 42 πόντους και 12 ριμπάουντ.

