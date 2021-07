Μπακς-Σανς: Εντυπωσιακό και με... μανία κάρφωμα του Αντετοκούνμπο! (vids)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φρόντισε να ξεσηκώσει το «Fiserv Forum» με ένα κάρφωμα στο πρώτο ημίχρονο του Game 3 των τελικών.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου και δη τη στιγμή που οι Μιλγουόκι Μπακς άρχισαν να «χτίζουν» διαφορά στο σκορ έχοντας αποκτήσει το momentum απέναντι στους Φοίνιξ Σανς.

Εκείνος που φρόντισε να σηκώσει τους φίλους των Σανς από τις θέσεις του και να πανηγυρίσουν έξαλλα δεν ήταν άλλος από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μ' ένα... γεμάτο από μανία κάρφωμα!

Δείτε το!

You can't ever have too many angles of a Giannis dunk, right? pic.twitter.com/h5CjTa0iWc