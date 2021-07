Αντετοκούνμπο: «Γίνεται διασκεδαστικό όταν βάζω τη βολή ενώ με χρονομετρούν»!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε στη συνήθεια των οπαδών των αντιπάλων των Μπακς να τον... χρονομετρούν όταν στήνεται στη γραμμή των βολών.

Ο χρόνος που χρειάζεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για να εκτελέσει μια βολή έχει γίνει θέμα προς συζήτηση στην κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο. Είναι χαρακτηριστικό πως ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ... γέρασε κατά τη διάρκεια του Shaqtin' A Fool μέχρι ο Greek Freak να σουτάρει από τη γραμμή των βολών!

Επίσης οι Νετς είχαν βάλει χρονόμετρο στο Jumbotron ενώ ο Τζέιμς Χάρντεν απηύδησε περιμένοντας τον Γιάννη να σουτάρει βολή! Η τελευταία σημείωση σε ό,τι αφορά τον Αντετοκούνμπο και τη σχέση του με τις βολές ήταν η συνέντευξη που παραχώρησε στη δημοσιογράφο Μαλίκα Άντριους λίγο πριν από το τζάμπολ στο Game 3 με τους Σανς (12/7, 3π.μ., Cosmote Sport 4 και Live από το Gazzetta).

«Είναι δύσκολο να ακούς 20.000 κόσμο να φωνάζουν και να μετρούν... 1, 2, 3, 4... Σε κάθε περίπτωση νιώθω καλά όταν πετυχαίνω τη βολή! Όταν τη βάζω μέσα σε ησυχία, είναι κάτι φυσιολογικό... Με τόσο θόρυβο, όταν φωνάζουν όλοι και τη βάζω, νιώθω καλά! Γίνεται διασκεδαστικό».

Ahead of the Bucks hosting their first Finals game in nearly 50 years, I sat down with Giannis Antetokounmpo to discuss his NBA journey, competitive drive — and yes, the free throws. pic.twitter.com/pqNUrHEAIp