Χοκς: Γίνεται μόνιμος προπονητής ο Νέιτ ΜακΜίλαν! (pic)

Ο Νέιτ ΜακΜίλαν ετοιμάζεται να γίνει μόνιμος προπονητής των Ατλάντα Χοκς, με τις δύο πλευρές να έχουν συμφωνήσει για συμβόλαιο 4 ετών!

Όταν ο Νέιτ ΜακΜίλαν ανέλαβε τους Ατλάντα Χοκς, η σεζόν συνοδεύονταν από ένα πελώριο ερωτηματικό. Από την ημέρα που ο ΜακΜίλαν έλαβε μία ανεπίσημη προαγωγή, από βοηθός του σε υπηρεσιακός προπονητής πολλά άλλαξαν. Με πρώτο και καλύτερο το ρεκόρ τον Χοκς.

Ο αποκλεισμός τους, στους τελικούς της Ανατολής με 4-2 από τους Μιλγουόκι Μπακς, συνοδεύτηκε με ρεκόρ 37-19. Και ο ΜακΜίλαν, μολονότι δεν ήθελε αρχικά να αναλάβει τη δουλειά λόγω του άγχους και της πίεσης, ετοιμάζεται να πετάξει από πάνω του τον τίτλο του «υπηρεσιακού» και να γίνει πρώτος προπονητής!

Αυτή ήταν η προτεραιότητα των Χοκς, με το επίσημο φινάλε της σεζόν. Ο ΜακΜίλαν θα παραμείνει στον πάγκο, το μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ θα είναι εκεί. Με την επόμενη προτεραιότητα για την Ατλάντα να είναι η παραμονή του Τζον Κόλινς, ο οποίος έχει αρνηθεί την πρόταση ανανέωσης των Χοκς και θα γίνει restricted agent.

