Xοκς: Παίζει ο Γιανγκ στο Game 6 με Μπακς! (pic)

Ο Τρέι Γιανγκ θα αγωνιστεί στο Game 6 των Χοκς με τους Μπακς, θέλοντας να βοηθήσει για το 3-3 της ομάδας του.

Ευχάριστα νέα για τους Χοκς, δυσάρεστα για τους Μπακς.

Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Τρέι Γιανγκ που είχε τραυματιστεί στον αστράγαλο και έχασε το Game 4 και 5, θα αγωνιστεί κανονικά στον έκτο τελικό Ανατολής με σκοπό να παλέψει για να κάνει το 3-3 η Ατλάντα.

Από την πλευρά των ελαφιών, off θα είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, o οποίος όμως έχει πιθανότητες να προλάβει αν η σειρά πάει σε Game 7.

Trae Young will play in Game 6 tonight vs. Milwaukee, sources tell @wojespn and @malika_andrews. pic.twitter.com/P850LNkbqZ