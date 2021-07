Αντετοκούνμπο: Μεγάλη πιθανότητα να παίξει αν πάμε σε Game 7! (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει καλές πιθανότητες να σφίξει τα δόντια και να παίξει αν η σειρά με τους Χοκς πάει σε Game 7.

Oι Μπακς κοντράρονται απόψε στην Ατλάντα με τους Χοκς (03:30, live Gazzetta, ERT 3) και θέλουν να τελειώσουν τη σειρά, σε ένα ματς που πολύ δύσκολα θα παίξει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που δηλώθηκε ως αμφίβολος, αλλά όπως πληροφορηθήκατε πρώτοι στο Gazzetta οι γιατροί του είπαν για ένα μήνα απουσίας, διάστημα που είναι αδύνατο να τηρηθεί, αφού ο Greek Freak είναι θηρίο στο... κλουβί.

Σύμφωνα τώρα με τον Chris Haynes, ο σταρ των Μπακς μπορεί να είναι διαθέσιμος αν η σειρά πάει σε Game 7 και τονίζεται πως θα του δοθεί το... πράσινο φως να παίξει.

Ο Γιάννης τραυματίστηκε (υπερέκταση γονάτου) στο Game 4 και απέφυγε τα χειρότερα όπως έδειξαν οι εξετάσεις, αφού δεν πειράχτηκαν οι σύνδεσμοί.

Μιλάμε για τα σημαντικότερα ματς στην σύγχρονη ιστορία των Μπακς αυτά που ακολουθούν και όλος ο κόσμος περιμένει να δει τι θα γίνει με τον Έλληνα σταρ.

There’s belief Bucks star Giannis Antetokounmpo (knee) would be given the green light for a potential Game 7 if Hawks avoid elimination in Game 6 on Saturday, league sources tell @YahooSports.