NBA: Μία αγωνιστική και 52 χιλ. θα κοστίσει στον Πάτρικ Μπέβερλι το σπρώξιμο στον Κρις Πολ (pic & vid)

Ο Πάτρικ Μπέβερλι θα χάσει την πρεμιέρα του επόμενου πρωταθλήματος, αφού το ΝΒΑ τον τιμώρησε με μία αγωνιστική για το σπρώξιμο που έκανε στο Κρις Πολ!

Ο Πάτρικ Μπέβερλι δέχτηκε την αναμενόμενη ποινή. Αποκλεισμός από το επόμενο παιχνίδι των Λος Άντζελες Κλίπερς και φυσικά αφού δεν θα αγωνιστεί με δική του υπαιτιότητα και απώλεια του... ημερομισθίου.

Το σπρώξιμο πάνω στον Κρις Πολ, ενώ ο playmaker των Φοίνιξ Σανς είχε γυρισμένη την πλάτη του, θα κοστίσει 52.000 δολάρια στον guard των Κλίπερς, αφού τόσο είναι (περίπου) το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε αγώνα που συμμετέχει, με βάσει την ετήσια αμοιβή του (14.320.988 δολάρια).

Ο Μπέβερλι είχε αποβληθεί για την αντίδρασή του επάνω στον Κρις Πολ στο Game 6 των τελικών της Δύσης ανάμεσα στους Σανς και στους Κλίπερς.

