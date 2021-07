Μπέβερλι: Ξέφυγε κόντρα στους Σανς! (vids)

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πάτρικ Μπέβερλι γίνεται εριστικός στο παρκέ, αλλά στην σειρά με τους Σανς ξέφυγε.

Ο Πάτρικ Μπέβερλι βγάζει το ψωμί του στο ΝΒΑ με έναν συγκεκριμένο τρόπο και αυτό είναι γνωστό. Βρίσκει συμβόλαιο για να κάνει την ζωή των αντιπάλων του δύσκολη.

Μπαίνει στο παρκέ για να μαρκάρει τον πιο καλό επιθετικό της αντίπαλης ομάδας, να τον εκνευρίσει, να του κάνει trash talking και να τον κάνει να τον αισθανθεί. Αυτό είναι γνωστό σε όλους τους παίκτες του ΝΒΑ και οι περισσότεροι έχουν ανταλλάξει μπόλικα λόγια μαζί του.

Στην σειρά με τους Σανς βγήκε στο παρκέ για να κάνει ακριβώς αυτό. Να εκνευρίσει τους Μπούκερ και Πολ και να έχει πλεονέκτημα η ομάδα του. Όμως φαίνεται ότι αυτό παρατράβηξε και κάπου χάθηκε η μπάλα.

Η αρχή έγινε με το σοβαρό περιστατικό με τον Μπούκερ. Σε σύγκρουση που είχε με τον Μπέβερλι διέλυσε την μύτη του. Ο παίκτης των Σανς τραυματίστηκε πολύ σοβαρά, ενώ μετά το τέλος το παιχνιδιού η ένταση συνεχίστηκε μεταξύ Μπούκερ, που έψαχνε τον Μπέβερλι και Κάζινς.

Ο Μπούκερ, στον τελευταίο τελικό, έβγαλε την μάσκα γιατί φαινόταν να δυσκολεύεται με αυτήν και ο Μπέβερλι προσπάθησε και πάλι να τον βρει στο τραυματισμένο του πρόσωπο, κάτι που είναι πολύ σοβαρό.

Ο Μπέβερλι προσπαθούσε να κάνει τα πάντα στην κυριολεξία για να σταματήσει τους αντιπάλους του. Σειρά μετά τον Μπούκερ είχε και ο Κρις Πολ, με τον οποίο είχαν αρχίσει τα περιστατικά από το παιχνίδι της κανονικής διάρκειας. Αρχικά τον πέταξε στο παρκέ υπερβολικά άτσαλα και μετά μάλιστα τον κορόιδευε και έπειτα τον έσπρωξε από πίσω με όλη του δύναμη, χωρίς μάλιστα ο CP3 να τον βλέπει.

Κατά την διάρκεια όλης της σειράς ξεπέρασε σε αρκετά σημεία τα όρια της σκληρής άμυνας και φαίνεται πως του στοίχισε κάπως περισσότερο αυτός ο αποκλεισμός. Όπως ήταν αναμενόμενο το διαδίκτυο δεν σταματάει να τρολάρει τον αγριεμένο Μπέβερλι.

Patrick Beverley has been ejected for this push on Chris Paul pic.twitter.com/1XdeirFsv8 July 1, 2021

Devin Booker and Patrick Beverley appeared to bump heads on this play.



Both players went back to the locker room. pic.twitter.com/cygqWXSmMg — SportsCenter (@SportsCenter) June 23, 2021