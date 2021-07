Ο Μπέβερλι ζήτησε συγγνώμη για την απαράδεκτη συμπεριφορά του στον Πολ (pic)

Ο Μπέβερλι ξέφυγε για ακόμα μια φορά, αλλά τουλάχιστον ζήτησε συγγνώμη από τον Κρις Πολ.

Ο Πάτρικ Μπέβερλι σε όλη την σειρά με τους Κλίπερς εμφάνισε μια κακή συμπεριφορά. Ο γκαρντ του Λος Άντζελες είναι γνωστό ότι είναι σκληρός αμυντικός και εριστικός αρκετές φορές, αλλά μάλλον εδώ το παράκανε και τα πράγματα ξέφυγαν.

Τελευταίο περιστατικό ήταν ότι επειδή αντάλλαξαν μερικά λόγια με τον Πολ, πήγε από πίσω και χωρίς ο αντίπαλος του να κοιτάει και τον έσπρωξε, πετώντας τον στο παρκέ.

Αυτό ξέφυγε από το όριο και άπαντες τον έκριναν. Αυτό έφερε μια συγγνώμη από μέρους του, λέγοντας ότι ξέφυγε από το συναίσθημα και δεν ήθελε να φερθεί έτσι.

Γενικά στο διαδίκτυο υπάρχει μια αμφισβήτηση, πάντως ο Μπέβερλι την είπε την συγγνώμη του.

Patrick Beverley tweeted an apology to Chris Paul today & commented on an Instagram post “Naw, I was pissed off we lost. And CP3 was killing us 🤦🏾‍♂️”



Thoughts on the apology? 🤔 pic.twitter.com/dLQ9JzUicr