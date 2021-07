Αποβλήθηκε για έναν χρόνο από το ΝΒΑ ο Τζέιλεν Χάρις (vid)

Ο Τζέιλεν Χάρις των Τορόντο Ράπτορς θα μείνει έναν χρόνο εκτός παρκέ ΝΒΑ λόγω χρήσης απαγορευμένης ουσίας.

Μακριά από τα γήπεδα του ΝΒΑ θα πρέπει να μείνει για τουλάχιστον έναν χρόνο ο Τζέιλεν Χάρις.

Ο παίκτης των Τορόντο Ράπτορς έκανε χρήση απαγορευμένων ουσιών, με αποτέλεσμα να αποβληθεί από τη λίγκα για τη σεζόν 2021-22.

Ο Χάρις θα πρέπει να αναζητήσει σε άλλο πρωτάθλημα τον επόμενο σταθμό της καριέρας, ακόμα και στην Ευρώπη. Φέτος αγωνίστηκε σε 13 ματς του ΝΒΑ έχοντας κατά μέσο όρο 7,4 πόντους, 1,3 ασίστ και 1,4 ριμπάουντ, σουτάροντας με 50% εντός παιδιάς, 47% στα τρίποντα και 78% στις βολές.

Μάλιστα απέναντι στους Μάβερικς του Λούκα Ντόντσιτς έκανε και ρεκόρ σημειώνοντας 31 πόντους με 5/12 τρίποντα.

Toronto Raptors guard Jalen Harris has been dismissed and disqualified from the NBA for violating terms of anti-drug program, sources tell @TheAthletic @Stadium. Harris is able to apply for reinstatement in one year.