Κλίπερς - Σανς: Ο Μπέβερλι έσπρωξε από πίσω τον Πολ και αποβλήθηκε! (vid)

Ο Μπέβερλι δεν συγκράτησε τα νεύρα του στο ματς των Κλίπερς με τους Σανς.

Οι Σανς πήραν μια μεγάλη νίκη στο Game 6 κόντρα στους Κλίπερς και πάνε για το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας τους στο ΝΒΑ.

Ο Κρις Πολ που ήταν εκπληκτικός.... εκτέλεσε την ομάδα του LA και φαίνεται να είπε κάτι προς τον πάγκο των Κλίπερς, κάτι που δεν άρεσε στον Μπέβερλι.

Ο... σκληρός της ομάδας του Λου, τον ακολούθησε, τον σώριασε στο παρκέ και φυσικά αποβλήθηκε από τη συνέχεια της αναμέτρησης.

Patrick Beverley was ejected after shoving Chris Paul from behind. pic.twitter.com/z0GFL1tb6J