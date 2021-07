Αντετοκούνμπο: Είχε πάθει υπερέκταση γονάτου και πέρυσι, αλλά επέστρεψε σε έξι μέρες! (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο γλίτωσε τα χειρότερα και υπάρχουν ελπίδες πως θα επιστρέψει σύντομα στη δράση, όπως είχε κάνει με τον ίδιο τραυματισμό την περσινή σεζόν.

Oι καρδιές όλων πήγαν στις θέσεις τους, λίγες ώρες μετά τον τραυματισμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Game 4 των Μπακς με τους Χοκς, αφού ο Έλληνας σταρ απέφυγε τα χειρότερα. Και όχι μόνο. Δεν αποκλείεται να αγωνιστεί ξανά στη σειρά των Ανατολικών τελικών με τους Ατλάντα Χοκς.

Ο σοκαριστικός τραυματισμός του στο αριστερό γόνατο αποδείχτηκε ότι ήταν υπερέκταση γονάτου, με τους Μπακς να τον χαρακτηρίζουν αμφίβολο για το Game 5 (2/7, 03:30).

Μάλιστα ο ειδικός σε θέματα Μπακς, Dean Maniatt, δίνει ελπίδα στον Greek Freak να επιστρέψει γρήγορα στη δράση. «Δεν θέλω να προβλέψω κάτι, αλλά ο Γιάννης είχε πάθει υπερέκταση στο αριστερό γόνατο στις 6 Μάρτη 2020 κόντρα στους Λέικερς. Και ήταν έτοιμος να επιστρέφει χωρίς περιορισμό λεπτών στις 12 Μάρτη κόντρα στους Σέλτικς, πριν αναβληθεί η σεζόν λόγω κορονοϊού».

Mακάρι ο Γιάννης να επιστρέψει το συντομότερο δυνατόν και να παίξει στους τελικούς του ΝΒΑ με τα... ελάφια, διεκδικώντας το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του.

Not saying that it's predictive of anything, but Giannis hyperextended and sprained his left knee on March 6, 2020 against the Lakers.



He was set to return without minutes restrictions against the Celtics on March 12th, before the season was shut down.



He's a freak of nature.