Αντετοκούνμπο: Δεν υπάρχει σοβαρή ζημιά, άγνωστο πότε επιστρέφει!

Αυτό που περίμεναν όλοι, έγινε γνωστό. Και τα νέα είναι θετικά. Οι εξετάσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο δεν έδειξαν σοβαρή ζημιά, ωστόσο αυτή τη στιγμή ο χρόνος της επιστροφής του είναι άγνωστος.

Όλοι περίμεναν έναν tweet. Και αυτό ήρθε από τον καταξιωμένο και πλήρως αξιόπιστο ως προς την εγκυρότητά του, Αμερικανό δημοσιογράφο, Έιντριαν Βοϊονιαρόφσκι! Το γόνατο του Γιάννη Αντετοκούνμπο, μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του στο Game 4 με τους Χοκς, δεν έχει σοβαρή ζημιά!

Οι σύνδεσμοι στο αριστερό γόνατο είναι εντάξει, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια πιθανή ημερομηνία επιστροφής, ούτε έχει ανακοινωθεί το διάστημα της απουσίας του.

Όπως και να έχει, αναμένεται και η επίσημη τοποθέτηση των Μιλγουόκι Μπακς για το συμβάν. Ενώ η σειρά με τους Ατλάντα Χοκς έχει τουλάχιστον δύο αναμετρήσεις ακόμα (2-2 προς το παρόν), με το Game 6 να διεξάγεται τα ξημερώματα της 4ης Ιουλίου και το Game 7, αν χρειαστεί, στις 6/7.

There is no structural damage to Giannis Antetokounmpo's left knee after his awkward landing last night in Atlanta; ligaments are sound, sources tell @ZachLowe_NBA and me. Timetable to return is unclear.