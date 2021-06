Αντετοκούνμπο: Αμφίβολος για το Game 5, επιβεβαιώθηκε η υπερέκταση γονάτου (pic)

Οι Μιλγουόκι Μπακς επισημοποίησαν ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο υπέστη υπερέκταση γονάτου και τον έχουν ορίσει ως αμφίβολος για το Game 5 με τους Ατλάντα Χοκς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απέφυγε τα χειρότερα. Και όχι μόνο. Δεν αποκλείεται να αγωνιστεί ξανά στη σειρά των Ανατολικών τελικών με τους Ατλάντα Χοκς.

Ο σοκαριστικός τραυματισμός του στο αριστερό γόνατο αποδείχτηκε ότι ήταν υπερέκταση γονάτου. Και η επίσημη ενημέρωση των Μιλγουόκι Μπακς τον χαρακτηρίζει ως αμφίβολο για το Game 5, τα ξημερώματα της Παρασκευής (2/7, 03:30).

