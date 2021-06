Αντετοκούνμπο: Θα υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις για τον τραυματισμό

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναμένεται να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις τις επόμενες ώρες στο αριστερό του γόνατο προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς.

Η ήττα από τους Χοκς με 110-88 πέρασε σε δεύτερη μοίρα για τους Μπακς που πλέον αγωνιούν για τον τραυματισμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο αριστερό γόνατο.

Ο Greek Freak προσγειώθηκε πολύ άσχημα στο παρκέ στα 7' για το τέλος της τρίτης περιόδου με την Ατλάντα, μένοντας εκεί για αρκετή ώρα και πιάνοντας το γόνατό του, δίχως να επιστρέψει ξανά στο ματς.

Η πρώτη εκτίμηση αναφέρει πως ο Αντετοκούνμπο υπέστη υπερέκταση ενώ η Malika Andrews του ESPN εξήγησε πως θα υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις στο αριστερό γόνατο αύριο.

