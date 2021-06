Τζορτζ: Δεν θα... πεθάνουμε ποτέ κουφάλα νεκροθάφτη! (pics & vid)

Tον... πάτησαν κάτω, τον μείωσαν, τον υποτίμησαν. Όμως ο... εφτάψυχος Πολ Τζορτζ αρνείται να παραδοθεί και παλεύει να κρατήσει όρθιους τους Κλίπερς που παίζουν δίχως Λέοναρντ και ψηλό.

Τους είχαν όλοι ξεγραμμένους μετά το 3-1 των Σανς και ενώ παίζουν χωρίς ψηλό και Καουάι Λέοναρντ στα τελευταία ματς.

Οι Κλίπερς απάντησαν, έδειξαν χαρακτήρα στα δύσκολα για άλλη μια φορά φέτος και μείωσαν σε 3-2. Ο Πολ Τζορτζ μέτρησε 41 πόντους, ρεκόρ καριέρας στα playoffs (τριάντα στο δεύτερο ημίχρονο με 10/12 σουτ εντός πεδιάς) και το Gazzetta γράφει τον σταρ της ομάδας του LA που έχει μείνει να παλεύει μόνος του μετά από σκληρή κριτική στα όρια της... ανθρωποφαγίας τους προηγούμενους μήνες. Κι όμως είναι ακόμα ζωντανός, προσπαθώντας να κλείσει στόματα.

Χωρίς τον Καουάι Λέοναρντ στο πλευρό του, ο Πολ Τζορτζ μοιάζει απελευθερωμένος. Η απουσία του Klaw δεν τον λύγισε, αλλά τον έκανε πιο δυνατό, πιο αποφασισμένο. Ο PG13 είναι σε αποστολή και θέλει να οδηγήσει τους Κλίπερς για πρώτη φορά σε τελικούς ΝΒΑ, κάνοντας τους επικριτές του να... σωπάσουν. Μοιάζει με εκείνο, τον Playoff P που μας είχε συστηθεί στους Ιντιάνα Πέισερς. Θέλει να διώξει από πάνω τους... δαίμονες. Θέλει να λυτρωθεί για όλα αυτά που έχει ακούσει τον προηγούμενο καιρό.

Στο Game 5 απέναντι στους Φοίνιξ Σανς, ο Τζορτζ μέτρησε 41 πόντους, με 15/20 σουτ και 3/6 τρίποντα,13 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 3 κλεψίματα σε ένα απίθανο show που κράτησε ζωντανούς τους Κλίπερς.

Στο κρισιμότερο ματς της σεζόν, ο Τζορτζ βγήκε μπροστά και έσωσε τους Κλίπερς. Τα νούμερα του είναι εντυπωσιακά. Από τη στιγμή που ο Λέοναρντ βγήκε off, ο Τζορτζ κάνει πράματα και θάματα, αποκλείοντας τους Τζαζ (με τη φοβερή εμφάνιση και του Μαν στο Game 7) και θέλοντας να κάνει το ίδιο και στους Σανς, οι οποίοι κατά πολλούς παίζουν το πιο ωραίο μπάσκετ στο ΝΒΑ.

Από τότε λείπει που βγήκε εκτός μάχης ο Καουάι, ο PG13 μετρά 30.9 πόντους, 11.3 ριμπαουντ και 6.2 ασίστ μέσο όρο. Η εμφάνιση του στο Game 5 με το Φοίνιξ ήταν ιστορική. Έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ με 40+ πόντους, 75% εντός πεδιάς, 50% τρίποντα και 100% βολές σε ένα ματς playoffs. Eπιπλέον μιλάμε για τον μοναδικό στην ιστορία των Κλίπερς με 40+ πόντους, 10+ ριμπάουντ και 5+ ασίστ σε παιχνίδι της postseason. Tέλος μετρά 20+ πόντους στα 18 ματς που έχει παίξει φέτος στην postseason, όντας ο τέταρτος παίκτης της ιστορίας με τέτοια επίδοση. Οι υπόλοιποι είναι ο Τζόρνταν, ο Ντουράντ και ο Κόμπι. Ξεχωριστή λίστα.

Η περσινή σεζόν δεν ήταν καθόλου καλή για τον Tζορτζ, ο οποίος δέχθηκε κριτική για τις εμφανίσεις του στα playoffs και τη σειρά με τους Νάγκετς. Ο κόσμος περίμενε περισσότερα από αυτόν, όμως ο PG13 δεν ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις όπως και όλη η ομάδα των Κλίπερς με αποτέλεσμα να έρθει ο αποκλεισμός

«Δεν μπορείς να αποκαλείς τον εαυτό σου Playoff P και να χάνεις συνέχεια. Εμένα δεν με έλεγαν Championship Chuck», είπε ο Μπάρκλεϊ το καλοκαίρι, αφού ο Τζορτζ ήταν τραγικός στα φετινά playoffs. Ο Τζορτζ παλιότερα έχει αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί και να ξεπεράσει τις δυσκολίες. Όμως η περασμένη σεζόν του δεν έμοιαζε σε τίποτα, με τις υπόλοιπες.

«Προφανώς δυσκολεύομαι, έχω δυσκολία στο σουτ μου, αλλά είναι αυτό που είναι. Δεν μας επηρέασε σήμερα, οπότε θα συνεχίσω να μην χάνομαι. Όταν χάνω κάποια σουτ πρέπει να συνεχίζω να είμαι επιθετικός. Δεν είναι δική μου δουλειά μόνο να σκοράρω. Πρέπει να παίζω. Προσπαθώ να κάνω τα πάντα. Περνάω μια δύσκολη περίοδο, αλλά είμαστε στο 2-1 και δεν έχω σουτάρει καλά. Δεν είμαι ο Τζέιμς Χάρντεν, δεν είναι σκοπός μου να σουτάρω και να σκοράρω. Μπορώ αλλά θα υπάρχουν βραδιές σαν και αυτές και δεν μπορώ να επιτρέψω να χαλάσουν το παιχνίδι μου. Προσπαθώ να είμαι επιθετικός, αλλά κάνω ότι μπορώ. Κάποιες βραδιές δεν θα μπουν τα σουτ, αλλά προσπαθώ να κάνω την διαφορά», είχε πει αλλά στη συνέχεια αποχαιρέτησαν οι Κλίπερς

Τα ποσοστά του ήταν άσχημα και χωρίς εκείνον οι Κλίπερς δεν μπορούσαν να φτάσουν στην πρόκριση, αφού και ο Λέοναρντ ήταν κακός στο καθοριστικό Game 7. Ο Τζορτζ τόνισε ότι η «φούσκα» τον έριξε ψυχολογικά, δεν αντέδρασε σωστά και έψαχνε να βρει τον καλό του εαυτό. Η σεζόν τελείωσε άδοξα για την ομάδα του Λος Άντζελες, η αποτυχία ήταν προφανής και οι ευθύνες μοιράστηκαν στους δύο σταρ και τον προπονητή τους, Ντοκ Ρίβερς.

Ο Τζορτζ δεν ξεχνά τη κριτική που δέχθηκε, έχει διαβάσει όλα αυτά που γράφτηκαν, το πως τον... έστησαν στον τοίχο, πως τον πάτησαν κάτω με χαρακτηρισμούς που πολλές φορές ήταν πάνω από προσβλητικοί. Όμως φέτος είναι άλλος Τζορτζ, πάει να κάνει ακόμα μια φοβερή ανατροπή μαζί με τους Κλίπερς και ψάχνει τρόπο να εξιλεωθεί και να κλείσει στα στόματα των επικριτών του.

Paul George has 20 points in all 18 games this postseason.



He's the 4th player to open a postseason with a streak that long:



Michael Jordan (1992, 1997-98)

Kevin Durant (2012, 2018)

Kobe Bryant (2008)

Paul George (2021) pic.twitter.com/YGQwA6K6T8