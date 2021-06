Μέτα Ουόρλντ Πις: «Ο Μίντλετον είναι καλύτερος σκόρερ, αλλά ο Γιάννης είναι ο καλύτερος παίκτης των Μπακς»

Ο Μέτα Ουόρλντ Πις θέλησε να πάρει μέρος στην κουβέντα «ποιος είναι καλύτερος: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ή ο Μίντλετον;». Και το έπραξε με επιχειρήματα.

Έχουν ακουστεί πολλά. Και θα γραφτούν ακόμα περισσότερα. Ποιος είναι ο ηγέτης των Μιλγουόκι Μπακς; Είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ή ο Κρις Μίντλετον; Ο Μέτα Ουόρλντ Πις, κάποτε γνωστός και ως Ρον Αρτέστ, ξέρει ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης των Μπακς.

«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ακόμα ο καλύτερος παίκτης των Μπακς. Αλλά ο Κρις Μίντλετον είναι ο καλύτερος σκόρερ. Αυτοί είναι οι Big 2. Επειδή κάποιος μπορεί να σκοράρει δε σημαίνει ότι είναι ο καλύτερος παίκτης. Για παράδειγμα, ο Μπεν Ουάλας. Δεν ήταν σκόρερ, αλλά ήταν καλύτερος από κάθε σκόρερ», έγραψε ο πρωταθλητής με τους Λος Άντζελες Λέικερς το 2010.

@Giannis_An34 is still the best player on the @Bucks . But @Khris22m is a really good scorer. They are a big 2. But the Greek freak transcends. Just because someone can score , doesn’t mean they are the best players . Example Ben Wallace. Not a scorer , but better than scorers