Mπλέιζερς: Νέος head coach ο Μπίλαπς! (vid)

Ο Τσόνσεϊ Μπίλαπς ανακοινώθηκε από τους Μπλέιζερς.

Σελίδα γύρισαν στο θέμα του προπονητή οι Μπλέιζερς, αφού μετά από χρόνια δεν θα έχουν στον πάγκο τους τον Τέρι Στοτς.

Ο εκλεκτός είναι ο Τσόνσεϊ Μπίλαπς που ανακοινώθηκε από την ομάδα του Πόρτλαντ και θέλει να οδηγήσει την παρέα του Λίλαρντ σε μεγάλες πορείες στα playoffs.Το συμβόλαιο θα είναι πενταετές, με εγγυημένα τα τέσσερα από τα πέντε χρόνια.

Τη θέση διεκδίκησε με καλές πιθανότητες και η Μπέκι Χάμον ωστόσο ο Μπίλαπς πήρε την πολυπόθητη θέση.

Φέτος είναι assistant του Λου στους Κλίπερς, ενώ το 2004 αναδείχθηκε MVP τελικών με τους Πίστονς.

We have named Chauncey Billups as our head coach.



Welcome to Portland, @1MrBigShot!https://t.co/4i5MXhkVs0 pic.twitter.com/EdFh79weEw