Κλίπερς: Η χειρότερη επίθεση της ιστορίας τους σε ημίχρονο! (pic)

Oι Κλίπερς πέτυχαν μόλις 36 πόντους στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στους Σανς, κάνοντας τη χειρότερη επίδοση της ιστορίας τους.

Οι Σανς... άλωσαν το LA και πέτυχαν το 3-1 κόντρα στους Κλίπερς, θέλοντας άλλη μια νίκη για να προκριθούν στους τελικούς του ΝΒΑ.

Οι Κλίπερς ήταν κακοί στο πρώτο ημίχρονο, πετυχαίνοντας μόλις 36 πόντους. Με αυτό τον τρόπο ισοφάρισαν την χειρότερη επιθετική επίδοση της ιστορίας τους σε ματς των playoffs. Επιπλέον με το 4/22 τρίποντα, έκαναν επίσης το χειρότερο τους ματς και σε αυτό τον τομέα.

Η ομάδα του Τάιρον Λου βρίσκεται στα σχοινιά, της λείπει ο Λέοναρντ και πλέον καλείται να ανατρέψει άλλη μια σειρά, όπως έκανε τόσο με τους Μάβερικς, όσο και με τους Τζαζ στους προηγούμενους γύρους της postseason.

