Μπούκερ: Έβγαλε την προστατευτική μάσκα και έδειξε να πονάει (pic)

Ο Ντέβιν Μπούκερ έβγαλε τη μάσκα κατά τη διάρκεια του Game 4 και τελείωσε το ματς χωρίς εκείνη.

Δυσκολεύεται πολύ με την προστατευτικη μάσκα ο Ντέβιν Μπούκερ που έχει ρίξει τα ποσοστά ευστοχίας του από τότε που τη φορά για τη μύτη του.

Ο ηγέτης των Σανς που είχε τσαμπουκά με τον Πολ Τζορτζ, αποφάσισε να βγάλει τη μάσκα κατά τη διάρκεια του Game 4 (νίκη του Φοίνιξ και 3-1) και έδειξε πόσο πονούσε.

Παρόλα αυτά ολοκλήρωσε το ματς χωρίς αυτή, βγαίνοντας με 6 φάουλ, περίπου ένα λεπτό για το τέλος.

