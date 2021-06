Κλίπερς - Σανς: Τσαμπουκάς μεταξύ Τζορτζ και Μπούκερ! (vid)

Ο Μπούκερ έκανε σκληρό φάουλ στον Τζορτζ, ο οποίος δεν το πήρε ήρεμα και η κατάσταση πήγε να ξεφύγει.

Δεν λείπουν τα νεύρα για άλλο ένα ματς των Κλίπερς με τους Σανς. Ο Τζορτζ πήγε να σκοράρει, όμως ο Μπούκερ του έκανε σκληρό φάουλ, με τον παίκτη της ομάδας του LA να του ζητά τον λόγο και να τον σπρώχνει. Η κατάσταση ηρέμησε γρήγορα, με τον PG13 να χρεώνεται με τεχνική ποινή και τον σταρ του Φοίνιξ να πηγαίνει στις βολές.

Δείτε τι έγινε

Devin Booker and Paul George getting into it.



PG was given a tech. pic.twitter.com/kNCt1TO3dJ