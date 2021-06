Kλίπερς: Χωρίς Λέοναρντ και στο Game 4 με Σανς (pic)

Xωρίς τον Καουάι Λέοναρντ θα παραταχθούν οι Κλίπερς και στo Game 4 κόντρα στους Σανς (27/6, 04:00).

Οι Κλίπερς θα παλέψουν να ισοφαρίσουν τη σειρά των τελικών Δύσης στο Game 4, αλλά για άλλη μια φορά δεν θα μπορούν να υπολογίζουν στον σταρ, τους Καουάι Λέοναρντ.

Ο Klaw δεν θα αγωνιστεί ούτε στον τέταρτο τελικό της σειράς, αφού έχει πρόβλημα στο γόνατο, ενώ στις τάξεις της ομάδας αρχικά υπήρχαν φόβοι για ρήξη χιαστού, όμως φαίνεται πως δεν είναι τόσο σοβαρό.

Πάντως ακόμα δεν μπορεί να παίξει ματς και μένει να δούμε αν θα προλάβει κάποιο ματς κόντρα στο Φοίνιξ ή στους τελικούς του ΝΒΑ, αν προκριθεί η ομάδα του LA.

Και στο Game 4 ο Πολ Τζορτζ θα κληθεί να πάρει τις περισσότερες επιθέσεις και ευθύνες για να οδηγήσει την ομάδα του στο 2-2.

