Ο Τζορτζ είχε να χάσει 5 βολές 8 χρόνια και απέτυχε στις πιο κρίσιμες! (pic & vid)

Ο Πολ Τζορτζ «λύγισε» πάλι στα δύσκολα και έχασε δύο εξαιρετικά κρίσιμες βολές κόντρα στους Σανς.

Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια με τον Πολ Τζορτζ. Δεν μπορεί να μείνει δυνατός στα δύσκολα και να βγάλει από την δύσκολη θέση την ομάδα του.

Με τον Καουάι Λέοναρντ εκτός, είχε το δύσκολο έργο να οδηγήσει τους Κλίπερς στους Τελικούς κόντρα στους Σανς. Εκεί οι Κλίπερς έφτασαν μια ανάσα από την νίκη, αλλά ο Τζορτζ δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στην πρόκληση. Με 8 δευτερόλεπτα να μένουν στο ρολόι και την ομάδα του μπροστά, πήγε στην γραμμή για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές.

Εκεί τις έχασε και τις δύο απογοητεύοντας και πάλι όσους πιστεύουν σε εκείνον. Στο Game 2 έχασε 5 ελεύθερες βολές και τόσες έχει να χάσει 8 σεζόν πριν, που είναι και αρνητικό ρεκόρ στην καριέρα του. Το θέμα μοιάζει να είναι ψυχολογικό, με τον PG3 να μην μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Για ακόμα μια φορά η κριτική που δέχεται είναι πολύ σκληρή, με το βάρος στους ώμους του να γίνεται τεράστιο.

Paul George missed 5 free throws tonight.



He hasn’t missed that many FTs in a game since 8 seasons ago (his only other time in his career). pic.twitter.com/RtyI0ogKwd