Ο 16χρονος Αντρέι Στογιάκοβιτς ακολουθεί τα χνάρια του Πέτζα! (vids)

O 16χρονος γιος του Πέτζα Στογιάκοβιτς, Αντρέι αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα prospects στα χάι σκουλ των ΗΠΑ ενώ το στιλ του παραπέμπει στον πατέρα του!

Ο Πέτζα Στογιάκοβιτς είναι ένας από τους μόλις τρεις παίκτες που έχουν κατακτήσει πρωτάθλημα στο ΝΒΑ, χρυσό σε Μουντομπάσκετ και χρυσό σε EuroBasket μαζί με τους Πάου Γκασόλ και Τόνι Κούκοτς, συμμετείχε σε τρία All-Star Game, κατέκτησε δυο φορές τον διαγωνισμό τριπόντων και κατέκτησε το δαχτυλίδι στο τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του με τους Μάβερικς.

Παράλληλα, δηλώνει περήφανος πατέρας του 16χρονου Αντρέι, ο οποίος ψήλωσε αρκετά τον τελευταίο χρόνο, φτάνοντας στο 1μ..97 και έχει αρχίσει να ξεχωρίζει στο Jesuit High School, έχοντας μάλιστα άνοιγμα χεριών 2μ.06! Ο νεαρός Στογιάκοβιτς συμμετείχε σε διάφορα camp παρουσία δεκάδων εκπροσώπων κολεγίων που «σκανάρουν» τους πιτσιρικάδες και το στιλ του θυμίζει τον πατέρα του!

Andre Stojakovic, son of former Kings Peja Stojakovic game is TOO SMOOTH‼️😤🔥 pic.twitter.com/tiUxqrU7yG