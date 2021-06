Ντοκ Ρίβερς για Σίμονς: «Δεν έχω απάντηση για το αν είναι point guard ομάδας για πρωτάθλημα» (vid)

Ο Γκλεν Ντοκ Ρίβερς κλήθηκε να απαντήσει για τον Μπεν Σίμονς και αν μη τι άλλο τα όσα (δεν) είπε έδωσαν τροφή για σκέψη.

Ο προπονητής των Φιλαντέλφεια Σίξερς έφτασε στο 6-9 ρεκόρ όσον αφορά τα Game 7 της καριέρας του, ενώ μετράει 29 ήττες όταν κρίνεται μία πρόκριση στα playoffs. Το χειρότερο ρεκόρ από οποιονδήποτε άλλον προπονητή στο ΝΒΑ.

Αρνητικό ρεκόρ κατέγραψε και ο Μπεν Σίμονς με μόλις τρεις προσπάθειες εντός παιδιάς στα τελευταία 12λεπτά και των επτά παιχνιδιών. Ο τεχνικός των 76ers όταν ρωτήθηκε για το αν ο Αυστραλός παίκτης μπορεί να είναι ο βασικός point guard ομάδας που διεκδικεί πρωτάθλημα, εκείνος απάντησε αινιγματικά, πλην όμως και... ξεκάθαρα.

«Δεν έχω απάντηση γι' αυτήν την ερώτηση τώρα. Δεν ξέρω την απάντηση...» είπε χαρακτηριστικά και ο νοών νοείτω...

