Μπακς: Ξεπέρασαν ακόμη και το 0-15 όταν κυνηγούσαν σε μία σειρά με 2-0!

Πριν την επικράτησή τους στο Game 7 επί των Νετς, οι Μιλγουόκι Μπακς είχαν ένα εξαιρετικό αρνητικό ρεκόρ να διαχειριστούν. Καμία πρόκριση σε 15 σειρές, όταν βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 2-0!

Όλες οι πιθανότητες ήταν εναντίον τους. Από την αρχή. Οι Μιλγουόκι Μπακς και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τις ξεπέρασαν, απέκλεισαν τους Μπρούκλιν Νετς με 4-3 και βρέθηκαν στους τελικούς της Ανατολής για δεύτερη φορά τα τρία τελευταία χρόνια!

Για να γίνει αυτό, πρώτα οι Μπακς έπρεπε να ξεπεράσουν τις λιγοστές (στατιστικές) ελπίδες, όταν βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 2-0. Έπειτα εκείνες που ήταν υπέρ των Νετς, όταν πήρανε το προβάδισμα με 3-2. Και τέλος, εκείνο το 22.1% για την πρόκριση τους, ως φιλοξενούμενοι σε ένα Game 7.

Υπάρχει, όμως και κάτι άλλο. Πιο σημαντικό. Αφορά μόνο τους Μπακς. Σε μία σειρά best of seven (στις 4 νίκες δηλαδή) το Μιλγουόκι δεν είχε νικήσει ποτέ, όταν βρέθηκε πίσω με 2-0! Σε πόσες προσπάθειες; Το αρνητικό ρεκόρ ανέφερε, μέχρι πριν από μερικές ώρες, 0-15!

Τώρα πια είναι στο 1-15!