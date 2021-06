Ντουράντ: «Σεβασμός στους Μπακς, αυτή η ιστορία είναι δική τους» (vid)

Ο Κέβιν Ντουράντ δεν έδειξε τον σεβασμό του για τους Μιλγουόκι Μπακς μόνο με πράξεις, αλλά και με τα λόγια του, αμέσως μετά τον αποκλεισμό των Νετς.

Ο Κέβιν Ντουράντ υπέμενε καρτερικά. Όπως έχει μάθει να κάνει τόσο καιρό. Αγκάλιασε όλους τους αντίπαλούς του. Το αντάμωμα με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, μετά το Game 7 και την πρόκριση των Μπακς, ήταν ξεχωριστό. Και όσα είπανε, θα μείνουν μεταξύ τους.

«Η ιστορία πρέπει να είναι γι' αυτούς και πόσο καλά έπαιξαν σε αυτή τη σειρά, πόσο καλά έπαιξαν όλη τη σεζόν. Σεβασμός για τους Μιλγουόκι Μπακς», ήταν τα λόγια του Κέβιν Ντουράντ.

