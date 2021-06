Νοβίτσκι: Ειδικός σύμβουλος στους Ντάλας Μάβερικς! (pic)

Ο Ντιρκ Νοβίτσκι επιστρέφει στον οργανισμό των Ντάλας Μάβερικς καθώς αναλαμβάνει χρέη ειδικού συμβούλου μέσα στην ομάδα!

Μετά από 21 σερί σεζόν ως παίκτης των Ντάλας Μάβερικς, ο μεγάλος Ντιρκ Νοβίτσκι επιστρέφει στην ομάδα από... διαφορετικό πόστο.

Όπως ανακοίνωσαν και επίσημα οι Μαβς, ο Γερμανός σούπερ σταρ θα έχει τον ρόλο του ειδικού συμβούλου μέσα στην ομάδα για την πρόσληψη προπονητή και προέδρου!

«Ο Μαρκ Κούμπαν μου πρότεινε αυτόν τον ρόλο και είναι χαρά μου να βρεθώ δίπλα στους Μαβς μου. Ο Ντόνι Νέλσον και ο Ρικ Καρλάιλ ήταν προσωπικού μου μέντορες και έπαιξαν ρόλο στην καριέρα μου και στην επιτυχία του οργανισμού. Θα μου λείψουν. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νοβίτσκι.

The Dallas Mavericks announced today that Dirk Nowitzki will serve as a special advisor to the franchise.



Nowitzki will assist with the hiring of both a general manager and head coach and consult on other front office decisions. pic.twitter.com/V7v6fOp5dj