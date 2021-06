Νετς: Ο Χάρντεν θα προσπαθήσει να παίξει στο Game 5 με τους Μπακς!

Οι Μπρούκλιν Νετς άλλαξαν την κατάσταση τους Τζέιμς Χάρντεν. Και από «νοκ άουτ» έγινε «αμφίβολος» για το Game 5 με τους Μιλγουόκι Μπακς (16/5, 03:30)!

Ο Τζέιμς Χάρντεν θα κάνει ό,τι μπορεί για να αγωνιστεί στο Game 5 των Μπρούκλιν Νετς με τους Μιλγουόκι Μπακς (16/5, 03:30)! Η σειρά είναι στην... κόψη του ξυραφιού, με το 5ο ματς να είναι το πιο κρίσιμο, αφού όποια ομάδα το κερδίσει, θα απέχει ένα βήμα από την πρόκριση.

O Καϊρί Ίρβινγκ έχει τεθεί νοκ άουτ, ωστόσο ο «μούσιας» λογίζεται ως αμφίβολος. Θα δοκιμάσει το πόδι του στην προθέρμανση του αγώνα και αν μπορεί, θα αγωνιστεί.

Harden is expected to test his hamstring in shoot-around today and has been determined to try and find a way to get cleared to play Game 5, sources tell ESPN. There are no guarantees on his status but Harden is trying to play with series 2-2. https://t.co/gYCTIKXXl8