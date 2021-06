Ο Κρις Πολ στα playoffs της ζωής του! (pics & vid)

Ο Κρις Πολ κάνει τα playoffs της ζωής του και δείχνει ότι δεν αρκείται στα διθυραμβικά ατομικά σχόλια και είναι έτοιμος να τρυπήσει το ταβάνι του.

Οι Σανς είναι σίγουρα η ομάδα έκπληξη της σεζόν. Όχι μόνο γιατί ετοιμάζεται για τους Τελικούς της Δύσης, αλλά γιατί συνεχίζει να το προχωρά με πολύ απόλυτο τρόπο. Παίζουν εξαιρετικό μπάσκετ, είναι κυριαρχικοί, έχουν ξεπεράσει το εμπόδιο των Λέικερς, σκούπισαν τους Νάγκετς και μοιάζουν στο καλύτερο τους σημείο. Δεν είναι η πρώτη φορά που θα ξεχωρίσουμε τον Κρις Πολ από αυτό το σύνολο, αλλά δεν γίνεται αλλιώς.

Ναι, δεν είναι μόνος του. Έχει εξαιρετικούς συμπαίκτες, που ο καθένας έχει έναν σημαντικό ρόλο σε αυτό το σύνολο, αλλά εκείνος ζει κάτι το ξεχωριστό. Όταν πήγε στους Σανς πολλοί τον αμφισβήτησαν. Εντάξει, δεν ήταν η πρώτη φορά. Έχει συνηθίσει η αξία του να μη μετράτε όπως άλλων σταρ του ΝΒΑ. Είναι δεδομένο ότι σε όποια ομάδα πάει την κάνει καλύτερη. Όπου έχει βρεθεί, έχει καταφέρει να πετύχει. Πέρυσι οδήγησε τους Θάντερ στα playoffs έχοντας απειροελάχιστες πιθανότητες να τα καταφέρουν.

Ο Κρις Πολ μπορεί να μην έχει τον πιο «εμπορικό» χαρακτήρα του ΝΒΑ, είναι όμως εξαιρετικός παίκτης. Είναι σκληρός στις διαπραγματεύσεις του, ψάχνει τα καλύτερα συμβόλαια για τον εαυτό του, αλλά όταν πατάει στο παρκέ είναι εκεί για την ομάδα του. Για την Οκλαχόμα είχαν γραφτεί πολλά, αφού βρέθηκε εκεί ως προϊόν ανταλλαγής για τον Ουέστμπρουκ, αλλά στο παρκέ δεν άφησε περιθώριο να τον αμφισβητήσουν.

Chris Paul in the sweep🧹



25.5 PPG

10.3 APG

5.0 RPG

1.5 SPG

62% FG

75% 3P



One of the best PG’s to ever do it. ✊ pic.twitter.com/bBWcaSjFJc