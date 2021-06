Γιόκιτς: Ο 5ος MVP που... σκουπίζεται και ο 2ος που αποβάλλεται τα τελευταία 25 χρόνια! (pic)

Ο Νίκολα Γιόκιτς το περίμενε αλλιώς. Το βραβείο του MVP που έλαβε πριν από μερικές ημέρες, συνδυάστηκε με τη «σκούπα» των Φοίνιξ Σανς στους Ντένβερ Νάγκετς, με τον Σέρβο να γίνεται ο 5ος Πολυτιμότερος που χάνει με... μηδέν!

Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Ένας MVP δεν φέρνει την άνοιξη και στο Ντένβερ το κατάλαβαν για τα καλά. Ο Νίκολα Γιόκιτς μπορεί να αναδείχθηκε ως ο Πολυτιμότερος Παίκτης της κανονικής περιόδου του ΝΒΑ, ωστόσο η... σκούπα από τους Φοίνιξ Σανς τον πρόσθεσε σε μία λίστα που δεν θα ήθελε να μπει.

Ο Σέρβος σέντερ έγινε μόλις ο 5ος MVP στην ιστορία του ΝΒΑ, όπου την ίδια σεζόν κερδίζει το βραβείο και χάνει μία σειρά playoffs με... σκούπα!

Ο προηγούμενος εμφανίστηκε πριν από 32 χρόνια και ήταν ο Μάτζικ Τζόνσον στο 4-0 των Πίστονς επί των Λέικερς το 1989.

Ο Μόουζες Μαλόουν, το 1979, αποκλείστηκε από τους Χοκς, ο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ από τους Μπλέιζερς και ο Ουές Άνσελντ το 1969 από τους Νιου Γιορκ Νικς.

Και δεν είναι μόνο αυτό. Η αποβολή του Γιόκιτς, ήταν μόλις η 2η στις τελευταίες 25 post season του ΝΒΑ για έναν MVP, με τον Στεφ Κάρι να είναι ο πρωτοπόρος το 2016!

