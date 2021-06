Χάμον: Υποψήφια για head coach σε Μπλέιζερς-Μάτζικ, θέλει να γράψει ιστορία!

Η Μπέκι Χάμον είναι υποψήφια για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των Μπλέιζερς και των Μάτζικ.

Η δουλειά που κάνει στο ΝΒΑ και τους Σπερς είναι εκπληκτική στο πλάι του Γκρεγκ Πόποβιτς και εδώ και καιρό αρχίζουν να την βλέπουν και ως head coach σε ομάδα του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ στον κόσμο.

Η Μπέκι Χάμον είναι ανάμεσα στα υποψήφια ονόματα για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Πόρτλαντ και το Ορλάντο. Μάλιστα τις επόμενες μέρες όπως όλα δείχνουν θα περάσει από συνέντευξη.

Αν κάτσει στον πάγκο ως πρώτη προπονητής θα γράψει ιστορία, αφού θα είναι η πρώτη γυναίκα στην ιστορία του ΝΒΑ που πετυχαίνει κάτι τέτοιο.

Στο παρελθόν έχει πετύχει πολλά ιστορικά επιτεύγματα, αφού ήταν η πρώτη που κοούτσαρε σε Summer League του 2015. Επιπλέον τον Δεκέμβρη του 2020, όταν αποβλήθηκε ο Πόποβιτς κόντρα στους Λέικερς, τη θέση στον πάγκο ως head coach πήρε η Χάμον, σε μια κίνηση που δείχνει αν μη τι άλλο πόσο την εμπιστεύεται ο Pop και φανερώνει τη μεγάλη αξία της πρώην παίκτριας του WNBA.

Sources: Among Portland Trail Blazers top head coaching candidates: Clippers assistant Chauncey Billups, Spurs assistant Becky Hammon, Univ. of South Carolina/USA women's coach Dawn Staley, Nets assistant Mike D’Antoni and Spurs executive Brent Barry.https://t.co/BSXe6jt45J