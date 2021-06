Λαμάρ Όντομ: Μπήκε στο ρινγκ και διέλυσε τον Άαρον Κάρτερ (vids)

Ο Λαμάρ Όντομ το είπε και το έκανε. Ο δύο φορές πρωταθλητής με τους Λος Άντζελες Λέικερς μπήκε στο ρινγκ για έναν αγώνα επίδειξης και ήταν ο νικητής, απέναντι στο καλλιτέχνη Άαρον Κάρτερ και ήταν σαρωτικός!

Δεν είναι, δα, δύσκολο να τον ξεχωρίσεις. Δεν υπάρχουν πολλοί πυγμάχοι με ύψος 2.08! O Λαμάρ Όντομ θέλησε να ξεχωρίσει, ωστόσο. Φόρεσε ένα σορτσάκι - το οποίο ήταν στο όριο να πέσει - στα χρώματα των Λος Άντζελες Λέικερς και μπήκε στο ρινγκ.

Για έναν αγώνα επίδειξης ανάμεσα σε διασημότητες, με αντίπαλο τον Άαρον Κάρτερ, τραγουδιστή και καλλιτέχνη. Στο ρόλο του διαιτητή ο θρύλος του MMA, Τσακ Λιντέλ. Και το σόου ήταν έτοιμο για... κατανάλωση από τις μάζες.

Ο Όντομ διέλυσε τον αντίπαλό του, με το θέαμα να είναι - στο μεγαλύτερο κομμάτι της σύντομης μάχης (ο Κάρτερ τα παράτησε στον 2ο από τους 3 γύρους) - κάτω του μετρίου.

Lamar Odom fighting Aaron Carter with Chuck Liddell as the special guest referee. Yes, you read that right. pic.twitter.com/LMIKhJJ9OQ