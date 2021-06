Αντετοκούνμπο: Ρεκόρ λεπτών χωρίς παράταση με τον Μπουντενχόλζερ! (pic)

Ρεκόρ λεπτών συμμετοχής έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, με τον Μάικ Μπουντενχόλζερ στον πάγκο των Μπακς.

Είναι αλήθεια πως ο Μάικ Μπουντενχόλζερ έχει μια συγκεκριμένη ιδέα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και μένει αρκετά πιστός σε αυτήν. Κατά καιρούς και ο Γιάννης έχει δείξει να προβληματίζεται με το rotation και με τα λίγα λεπτά που παίζει.

Κανείς δεν μιλάει για την κανονική διάρκεια, αλλά στα playoffs προξενεί εντύπωση ότι ο προπονητής των Μπακς επιμένει να κάνει rοtation και να μην αφήνει τον Γιάννη για όλο το παιχνίδι στο παρκέ.

Φέτος αυτό άλλαξε, μετά την ασφυκτική πίεση στην οποία βρέθηκαν οι Μπακς. Το 2-0 και οι εύκολες νίκες των Νετς, δημιούργησαν μια πιεστική ατμόσφαιρα για τα «Ελάφια».

Ο προπονητής των Μπακς δεν έπαιξε με την τύχη του και άφησε τον Γιάννη στο παρκέ τα περισσότερα λεπτά που το έχει κάνει ποτέ, χωρίς η ομάδα του να έχει παίξει παράταση. Ο Αντετοκούνμπο έπαιξε για 43 λεπτά. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο «Greek Freak» μαζί με τον Μίντλετον είχαν 68 από τους 86 πόντους των Μπακς.

Giannis played 43 minutes tonight, the most in a non-OT game under Bud (regular season or playoffs). pic.twitter.com/ljU0IETqWk