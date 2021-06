NBA: Το Summer League θα γίνει 8-17 Αυγούστου στο Las Vegas

Το ΝΒΑ γνωστοποίησε πως το φετινό Summer League θα διεξαχθεί από τις 8 μέχρι τις 17 Αυγούστου στο Las Vegas.

Oι φίλαθλοι επιστρέφουν σιγά-σιγά στα γήπεδα του ΝΒΑ, κάτι που φαίνεται στα playoffs, όπου οι περισσότερες ομάδες παίζουν με τη συμπαράσταση αρκετών fans τους στις εξέδρες.

Ακόμα ένα σημαντικό βήμα για να γυρίσουμε και πάλι στα καλά χρόνια της κανονικότητας, είναι η επιστροφή του Summer League. H διοργάνωση θα γίνει φέτος στο Las Vegas από τις 8 μέχρι τις 17 Αυγούστου και θα λάβουν μέρος και οι 30 ομάδες του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ στον κόσμο.

Την περσινή σεζόν δεν είχαμε Summer League λόγω της κατάστασης και των προβλημάτων που δημιούργησε η πανδημία. Μην ξεχνάμε πως και τα playoffs έγιναν στη... φούσκα του Ορλάντο για να μπορέσει να τελειώσει η σεζόν με ασφάλεια.

Συνολικά θα γίνουν 75 ματς στο Summer League του Las Vegas.

10 Days. 75 Games. All 30 NBA Teams.



MGM Resorts NBA Summer League 2021 will take place August 8 - 17 at the Thomas & Mack Center and Cox Pavilion in Las Vegas.



Tickets go on sale June 23rd.



Visit https://t.co/a9qmAStJn9 to learn more! pic.twitter.com/pqhNq42AyN