Όταν οι Νάγκετς επέλεγαν τον Γιόκιτς «έπαιζε» διαφήμιση για... τάκο (vid)

Πριν από επτά χρόνια και δη τη στιγμή που οι Ντένβερ Νάγκετς επέλεγαν τον Νίκολα Γιόκιτς, η τηλεόραση δεν έδειχνε το draft αλλά είχε... διακοπή για διαφημίσεις. Τώρα είναι ο MVP του ΝΒΑ!

Τι παιχνίδια παίζει η τύχη κάποιες φορές...

Ας γυρίσουμε στο καλοκαίρι του 2014. Τότε που είχε διεξαχθεί το draft του ΝΒΑ και στο οποίο είχε επιλεγεί 10 θέσεις πιο χαμηλά από τον Νίκολα Γιόκιτς και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο από τους Νιου Γιορκ Νικς.

Την ώρα, λοιπόν, που ήταν η σειρά των Ντένβερ Νάγκετς να επιλέξουν στο νούμερο «41» της διαδικασίας, είχε διακοπεί η σύνδεση από το «Barclays Center» του Μπρούκλιν για... διαφημίσεις. Παράλληλα ωστόσο υπήρχε κάρτα από κάτω όπου ανέφερε τα όσα διαδραματίζονταν στο draft.

Την ώρα λοιπόν που «έπαιζε» διαφήμιση για... τάκο, περνούσε το όνομα του Νίκολα Γιόκιτς, ο οποίος γινόταν draft από την ομάδα του Κολοράντο.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο...

Nikola Jokic was picked 41st...



during a Taco Bell commercial.



Now, he’s the MVP pic.twitter.com/NueEkIjQKT