ΛεΜπρον και Ίρβινγκ οδηγούν την κούρσα του πιο μισητού παίκτη του ΝΒΑ! (pic)

Ήταν γνωστό ότι ο ΛεΜπρον Τζέιμς έχει haters και πλέον το βλέπουμε και σε... χάρτη.

Ο ΛεΜπρον Τζέιμς έχει καταφέρει πάρα πολλά πράγματα στην καριέρα του και αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ποιότητα του, τα βραβεία και οι τίτλοι του μιλούν από μόνα τους.

Αλλά επειδή στην εποχή μας παίζουν και άλλα πράγματα ρόλο, είναι επίσης γνωστό ότι όπως έχει συμπάθειες, έχει και αντιπάθειες. Το sportsinsider έφτιαξε έναν χάρτη, με δεδομένα που πήρε από το twitter, τους τελευταίους μήνες και δείχνουν ότι ο ΛεΜπρον είναι ο πιο μισητός παίκτης της λίγκας σε 24 πολιτείες, στις περισσότερες της έρευνας.

Ο Κάιρι Ίρβινγκ τον ακολουθεί με 18 πολιτείες. Ο χάρτης είναι βασισμένος σε 70,000 tweets, συμπεριλαμβανομένων hashtags, φράσεις κλειδιά και ονόματα παικτών με άσχημα σχόλια για εκείνους.

Ο ΛεΜπρον είναι ο πιο μισητός παίκτης σε 24 πολιτείες, ο Ίρβινγκ σε 18, ο Χάρντεν σε 3, ο Ντουράντ σε 3, ο Ουέστμπρουκ σε 1 και ο Πολ Τζορτζ σε ακόμα 1.

Είναι προφανές ότι δείχνει μια τάση μια τέτοια έρευνα και είναι γνωστό ότι ο «Βασιλιάς» αρέσκεται στο να προκαλεί τους haters του. Πιθανότατα δεν του αρέσει να έχει αυτόν τον τίτλο, αλλά ζει με αυτόν αρκετά χρόνια τώρα και μοιάζει να βρίσκει κίνητρο.

Most Hated NBA Player in Each State



(Via Sports Insider) pic.twitter.com/A8G5HkJCdG