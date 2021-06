Ντουράντ: «Αν πίστευα ότι θα είμαι τόσο καλός; Είναι ερώτηση αυτή;» (vid)

Η ερώτηση στον Κέβιν Ντουράντ δεν ήταν κακοπροαίρετη. Ίσως ήταν μία... πάσα στον ίδιο για να πει αυτό που έχουν καταλάβει όλοι. Πως είναι το ίδιο καλός, όσο ήταν πριν τον τραυματισμό του!

Η κουβέντα είχε ξεκινήσει προτού γίνει το πρώτο τζάμπολ της σεζόν. Θα μπορέσει ο Κέβιν Ντουράντ να είναι τόσο καλός, όσο πριν τον τραυματισμό του; Οι αναλύσεις ήταν πολλές. Είχατε διαβάσει και μία στο Gazzetta, αναφορικά με τους αθλητές που επιστρέφουν μετά από ρήξη αχίλλειου.

Ο KD βάλθηκε να μας τρελάνει. Ένας μέσος όρος πόντων που ξεπερνούσε τους 30, εμφανίσεις επιπέδου MVP και το Μπρούκλιν σε ένα τεράστιο... ροζ συννεφάκι. Μέχρι που ο Ντουράντ τραυματίστηκε ξανά. Τα... απόνερα ενός σοβαρού τραυματισμού, όπως ο αχίλλειος. Ήδη συμπληρώνονται, στις 9/6, δύο χρόνια από εκείνη την ημέρα που ο σταρ των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς αποχωρούσε τραυματίας από τους τελικούς κόντρα στους Τορόντο Ράπτορς.

Έμεινε για μεγάλο διάστημα εκτός. Μας όταν επέστρεψε, θυμίζει τον - τρόπον τινά - vintage Ντουράντ. Μετά το 2-0 των Νετς επί τους Μπακς, η ερώτηση προέκυψε φυσιολογικά. Περίμενες ήταν θα ήσουν τόσο καλός, όσο πριν τον τραυματισμό σου; Η απόκριση του Ντουράντ ήταν εντυπωσιακή.

«Μα είναι ερώτηση αυτή; Φυσικά και το περίμενα. Τι θέλετε να πω; Εκτιμώ αυτό που είπατε, αλλά το μόνο που θέλω είναι να πάω για προπόνηση, να δω τις φάσεις και να δω πως θα γίνουμε καλύτεροι», ήταν τα λόγια του Ντουράντ.

"Is that a real question? Of course I did!" - KD pic.twitter.com/8scgBITrYz