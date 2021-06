Nτουράντ: Ο μοναδικός παίκτης στο ΝΒΑ που δεν μαρκάρεται! (infographic)

Ο Κέβιν Ντουράντ το κάνει να φαίνεται τόσο εύκολο πάνω στο παρκέ απέναντι στους Μπακς και το Gazzetta υποκλίνεται στο κορυφαίο επιθετικό... όπλο της 10ετίας στο ΝΒΑ.

Περίμενε υπομονετικά να περάσει η περσινή σεζόν όπου ήταν στα πιτς μετά τον τραυματισμό του στον αχίλλειο στους τελικούς του 2019.

Αρκετός κόσμος είχε τις επιφυλάξεις για το αν θα μπορέσει ξανά ποτέ να θυμίσει τον παλιό καλό Kέβιν Ντουράντ μετά από τόσο σοβαρό τραυματισμό.

Όμως ο KD συνεχίζει να δίνει τις απαντήσεις του στο γήπεδο, κάτι που έκανε και στο Game 2 με τους Μπακς, εκεί όπου ήταν απολαυστικός με 32 πόντους και έβγαλε μαγικές φάσεις απέναντι στον 2 φορές ΜVP του ΝΒΑ, Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Το Gazzetta γράφει για τον ξεχωριστό κύριο Ντουράντ, τον μοναδικό παίκτη του ΝΒΑ που δεν μαρκάρεται.

Είναι ίσως ο μοναδικός παίκτης στο ΝΒΑ που δεν μαρκάρεται. Δεν μπορείς να τον… κάνεις καλά γιατί έχει 1000 τρόπους για να σε «σκοτώσει». Και το κυριότερο σουτάρει πάντα πάνω από τον προσωπικό του αντίπαλο. Σουτάρει από ψηλά και είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί αμυντικός για να του παίξει καλή άμυνα.

Eίναι 2.08 και έχει τόσα… όπλα στη φαρέτρα του.

Μπορεί να σουτάρει από μακριά, να σε… εκθέσει με midrange, να εκτελέσει μετά από ντρίμπλα, να σε… «σκοτώσει» σε catch n' shoot κατάσταση.

Έχει την εκρηκτικότητα και την ντρίμπλα για να… καλπάσει σαν καθαρόαιμο άτι και να καρφώσει με λύσσα. Μπορεί να ποστάρει τον οποιονδήποτε και την κατάλληλη στιγμή να σου στάξει το υπέροχο fadeaway του.

Αναμφίβολα είναι ο πιο χαρισματικός σκόρερ της τελευταίας δεκαετίας στο ΝΒΑ, ένα… υβρίδιο που εμφανίζεται μια φορά στα 100 χρόνια.

Η ποιότητα του είναι τεράστια το σημαντικό είναι πως βλέπουμε τον Ντουράντ που γνωρίζει όλο το ΝΒΑ, τον Κέβιν που ήταν φόβος και τρόμος για τον οποιονδήποτε αντίπαλο. Αν συνεχίζει έτσι στην postseason, τότε όλοι οι αντίπαλοι θα έχουν πρόβλημα και οι Νετς δεν το χάνουν με τίποτα.

Οι Νετς αυτή τη στιγμή είναι το απόλυτο φαβορί για τίτλο, αφού και το ρόστερ τους είναι εξαιρετικό (Χάρντεν, Ίρβινγκ, Γκρίφιν, Τζόρνταν, Χάρις, Τζείμς). Ο KD γύρισε… αγριεμένος και διψά για… αίμα. Τα μάτια του είναι στο τρόπαιο, στον… θρόνο που έχασε για 2 χρόνια επειδή ήταν στα πιτς.

This is the 53rd time Kevin Durant has scored 20+ points in a playoff half. Over the last 25 postseasons, the only players to do that more are LeBron James (96) and Kobe Bryant (69). pic.twitter.com/vOh89uLEXX