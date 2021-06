Νετς - Μπακς: Το +39 είναι η μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του Μπρούκλιν! (pic)

Οι Νετς διέλυσαν τους Μπακς και αυτή ήταν η μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία τους, σε αγώνα playoff.

Καμία αντίδραση δεν έβγαλαν οι Μπακς κόντρα στους Νετς, οι οποίοι τους διέλυσαν με 125-86. Τα «Ελάφια» για δεύτερο παιχνίδι δεν έδειξαν να μπορούν να αντιδράσουν και το Μπρούκλιν φάνηκε να είναι ανώτερο και παίζοντας εντυπωσιακά σκόρπισε τον Γιάννη και την παρέα του.

Αυτή ήταν η μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία των Νετς στα playoffs, οι οποίοι έκαναν υπομονή και πλέον βλέπουν το πλάνο τους να λειτουργεί στην εντέλεια και να περνούν εύκολα βράδια κόντρα στο Μιλγουόκι, που σε καμιά περίπτωση δεν έχει εμφανιστεί στο παρκέ. Από το 2004 και την νίκη με 24 πόντους κόντρα στους Νικς, οι Νετς κατάφεραν πολλά και είναι στο καλύτερο τους σημείο.

