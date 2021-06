Νετς - Μπακς 125-86: Ο Ντουράντ... μαγείρεψε τον Γιάννη δύο φορές! (vids)

Ο Κέβιν Ντουράντ είχε κέφια κόντρα στους Μπακς και έβγαλε 2 πανέμορφες φάσεις κόντρα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Οι Νετς έδειξαν την ποιότητα τους κόντρα στους Μπακς, καθάρισαν με 125-86 και πήγαν στο 2-0 στη σειρά των playoffs.

Ο Κέβιν Ντουράντ είχε πολλά κέφια και το κοντέρ έγραψε 32 πόντους και 6 ασίστ. Μάλιστα ήταν εντυπωσιακός σε πολλές περιπτώσεις και σε δύο εξ αυτών... ζάλισε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για να πετύχει πανέμορφα καλάθια.

Σταυρωτές και σουτάκι μέσης απόστασης στο ξεκίνημα του ματς, ενώ στο τέλος του τρίτου δωδεκαλέπτου... μαγείρεψε ξανά τον Greek Freak με υπέροχες ντρίμπλες για να φτάσει μέχρι το καλάθι και να νικήσει τους αντιπάλους του.

Δείτε τις δύο προσπάθειες του KD απέναντι στον Γιάννη

This slo-mo version of the KD move.



Poetry in motion.



(via @BrooklynNets)pic.twitter.com/Q3azLSlVjO