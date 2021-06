Τζάκσον για Λέοναρντ: «Ο πιο κακός άνθρωπος στον πλανήτη» (vid)

O Καουάι Λέοναρντ ήταν εντυπωσιακός στο Game 7 με τους Μάβερικς και ο Ρέτζι Τζάκσον είχε όρεξη για πλάκα μετά το ματς.

Οι Κλίπερς επικράτησαν 126-111 στο Game 7, με τον Καουάι Λέοναρντ να έχει 28 με 9 ασίστ και 10 ριμπάουντ.

Ο Klaw ήταν καθοριστικός για άλλο ένα ματς που η μπάλα έκαιγε, αφού και στο Game 6 έβαλε 45 για να ισοφαρίσει τη σειρά.

Μετά το τέλος του έβδομου ματς έκανε τις δηλώσεις του, εκεί όπου ο Ρέτζι Τζάκσον τον διέκοψε, φωνάζοντας «ο πιο κακός άνθρωπος στον πλανήτη» για να δείξει πως για άλλη μια φορά καθάρισε τους Μάβερικς. Μάλιστα ο Λέοναρντ γέλασε, κάτι που βλέπουμε να κάνει σπάνια.

Δείτε το video και την αντίδραση του Τζάκσον για τον ηγέτη των Κλίπερς που βγήκε πάλι μπροστά στα δύσκολα.

🗣 “Baddest man on the planet"



Reggie Jackson hyped up Kawhi after winning Game 7 pic.twitter.com/d01NRUbxSy