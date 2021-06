Kιντ: «Δεν θα αναλάβω τους Μπλέιζερς» (pic)

Ο Τζέισον Κιντ απέκλεισε το ενδεχόμενο να κάτσει στον πάγκο των Μπλέιζερς.

Το όνομα του Τζέισον Κιντ ήταν ψηλά στη λίστα του Πόρτλαντ για να γίνει ο αντικαταστάτης του Τέρι Στοτς και να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Πάντως ο ίδιος ο Κιντ με δηλώσεις απέκλεισε αυτό το ενδεχόμενο.

«To Πόρτλαντ είναι ένας οργανισμός κορυφαίας ποιότητας και υπάρχουν υπέροχοι υποψήφιοι. Αλλά εγώ αποφάσισα να μην είμαι ένας από αυτούς», ήταν τα λόγια του πρώην τεχνικού των Μπακς και νυν assistant των Λέικερς.

O Nτέιμιαν Λίλαρντ, το σύμβολο και ο απόλυτος ηγέτης των Μπλέιζερς είχε δείξει την επιθυμία του να συνεργαστεί με τον Τζέισον Κιντ.

Lakers assistant Jason Kidd has withdrawn his name from consideration for Portland’s head coaching vacancy.



“Portland’s a first-class organization and will have great candidates…but I’ve decided not to be one of them.”