Λίλαρντ: «Ο Τζέισον Κιντ είναι ο προπονητής που θέλω»

Ο Ντάμιαν Λίλαρντ αναμένεται να έχει ενεργό ρόλο στην επιλογή του επόμενου προπονητή των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς. Και έχει κατασταλάξει στον εκλεκτό του, τον Τζέισον Κιντ! Φαβορί και ο Τσόνσι Μπίλαπς!

Ο Τέρι Στοτς αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς και η αναζήτηση του επόμενου προπονητή μόλις ξεκίνησε. Και μπορεί να τελειώσει πιο σύντομα απ' ότι νομίζουμε!

Τα δημοσιεύματα στις ΗΠΑ κάνουν λόγο και για την εμπλοκή του Ντάμιαν Λίλαρντ στην επιλογή του επόμενου κόουτς, με τον Στοτς να είναι ο μοναδικός που έχει ζήσει ο Λίλαρντ στην καριέρα του στο ΝΒΑ!

Και ήδη ο σταρ των Μπλέιζερς φαίνεται να έχει τη δική του προτίμηση! «Ο Τζέισον Κιντ είναι ο άνθρωπος που θέλω», είπε στο Yahoo! Sports o 30χρονος guard.

Η σχέση των δύο κρατάει από παλιά, αφού είναι και οι δύο από το Όκλαντ. Ήδη ο Κιντ έχει προκύψει ως υποψήφιος και για τον πάγκο των Μπόστον Σέλτικς, ενώ για τη δουλειά του στον πάγκο των Λος Άντζελες Λέικερς, ως ένας από τους βοηθούς του Φρανκ Βόγκελ, όλοι μιλούν με τα καλύτερα λόγια.

Ο Κιντ είναι η μία επιλογή. Η άλλη που έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ατζέντα των Μπλέιζερς είναι του Τσόνσι Μπίλαπς, o οποίος είναι βοηθός στους Κλίπερς.

The Portland Trail Blazers are increasingly expected to hire Clippers assistant Chauncey Billups or Lakers assistant Jason Kidd as franchise’s next head coach, sources tell me and @jwquick.



