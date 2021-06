Μπλέιζερς: Τέλος ο Τέρι Στοτς από τον πάγκο! (pic)

Μετά από 9 σεζόν και 8 συνεχόμενες παρουσίες στα playoffs, ο Τέρι Στοτς και οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς δεν θα συνεχίσουν μαζί.

Οι ενδείξεις υπήρχαν. Όπως και η... απειλή μιας πρόωρης εξόδου από τα playoffs που θα έφερνε την απομάκρυνση του Τέρι Στοτς από τον πάγκο των Μπλέιζερς. Η... απειλή έγινε πραγματικότητα, και στο Πόρτλαντ, πλέον, πάνε για άλλα.

Ο αποκλεισμός, στον 1ο γύρο, από τους Ντένβερ Νάγκετς ήταν ο τέταρτος την τελευταία πενταετία στο ίδιο σημείο, με τον Στοτς (βοηθός του Ρικ Καρλάιλ στο πρωτάθλημα των Μάβερικς το 2011) να αφήνει τους Μπλέιζερς με το δεύτερο καλύτερο ρεκόρ, 402-318.

Είχε συμφωνήσει σε πολυετές συμβόλαιο, ξεκινώντας από τη σεζόν 2018-2019, έχοντας ακόμη ένα, με τις δύο πλευρές να αποφασίζουν από κοινού το διαζύγιο.

Οι πρώτοι υποψήφιοι αντικαταστάτες είναι οι Τσόνσι Μπίλαπς, Τζεφ Βαν Γκάντι, Τζουάν Χάουαρντ και Μάικ Ντ' Αντόνι (βοηθός στους Νετς), ωστόσο μοιάζει δεδομένο ότι λόγο στην επιλογή θα έχει και ο σταρ της ομάδας, Ντάμιαν Λίλαρντ, ο οποίος σε όλα τα χρόνια της καριέρας του συνεργάστηκε μόνο με τον Στοτς.

Stotts leaves as second winningest coach in franchise history, including eight consecutive playoff appearances – longest streak in league. Stotts is the only head coach Damian Lillard has had in NBA. https://t.co/BC53zPjMvz