ΛεΜπρον: «Θα αφοσιωθώ στο Space Jam 2 και όχι στους Ολυμπιακούς!» (pic)

Ο ΛεΜπρον δεν έχει καμία όρεξη να βρεθεί στους Ολυμπιακούς και δήλωσε πως θα αφοσιωθεί στο Space Jam 2.

Το αναπάντεχο τέλος της σεζόν για τους Λέικερς και τον ΛεΜπρον, δεν έχει... κάτσει καλά στον «Βασιλιά». Οι αντιδράσεις του δείχνουν ότι έχει ένταση και πιθανότατα ψάχνει τρόπο να διαχειριστεί την αποτυχία. Είναι η πρώτη φορά που αποκλείεται από πρώτο γύρο playoffs, ενώ δείχνει να μην έχει την καλύτερη διάθεση, αφού αποχώρησε δίχως να χαιρετήσει κάποιον.

Στις δηλώσεις του μετά ρωτήθηκε για το αν θα βρεθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες, μιας και ολοκλήρωσε και νωρίς την σεζόν του και εκείνος απάντησε. «Προτεραιότητα σε αυτή την off season είναι το Space Jam 2 και όχι οι Ολυμπιακοί Αγώνες».

Προφανώς και ο ΛεΜπρον χρειάζεται λίγο χρόνο να ηρεμήσει και τότε ίσως έχει μια διαφορετική άποψη, για την συνέχεια του καλοκαιριού του.

LeBron James said in his post-game media address that his off-season priority is Space Jam 2 "instead of the Olympics."



Time away from the game naturally makes the most sense for James, 36, after the Lakers' faced the shortest offseason in league history.